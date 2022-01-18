Українська підприємниця Філя Жебровська потрапила до списку Forbes

Голова ради директорів Farmak Філя Жебровська (71 рік), за даними Forbes, є однією з найбагатших і найуспішніших підприємниць України. Вона допомогла перетворити фармацевтичну компанію Farmak на одного з найбільших українських експортерів ліків. Жебровська обіймала посаду генерального директора компанії з 1995 по 2007 роки год. Останні 14 років вона була головою ради директорів. Крім того, Жебровська має 100 патентов, що діють на території України.

Також до списку Forbes 50 Over 50 EMEA потрапили, зокрема, ​​білоруська письменниця Світлана Алексієвич, британська акторка Джуді Денч, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, креативна директорка Versace Донателла Версаче й співзасновниця і медична директорка німецької компанії BioNTech Озлем Тюречі.

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