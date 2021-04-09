Українська важкоатлетка Марущак завоювала золото чемпіонату Європи в Москві

Аліна Марущак завоювала золото на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві, повідомляє Укрінформ.

Українська важкоатлетка стала переможницею у ваговій категорії до 81 кілограма. Марущак показала кращий результат у ривку на 109 кілограм. Її опонентка подужала тільки вагу в 100.

У поштовху українка взяла 131 кг в останній спробі, але судді не зарахували підхід в цій вазі. Марущак зарахували попередню вагу в 127 кг - цього виявилося достатньо для третього місця.

Однак за сумою двоборства Аліна з перевагою в 5 кг обійшла француженку Жоель Найо-Кечанку і взяла золото.

Нагадаємо, тепер в активі збірної України п'ять медалей: чотири золотих і одна бронзова. Вчора українська важкоатлетка Ірина Деха виграла три золота в Москві.