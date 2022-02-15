Українське телебачення є найважливішим джерелом інформації для 67% українців

Популярнішим стає спосіб передачі інформації «з уст в уста» та месенджери.

Загальнонаціональні українські телеканали є одним із головних джерел інформації для 67% українців. Соціальні мережі називають найважливішим для себе джерелом інформації 44% опитаних, онлайн-видання — 29%, месенджери — 16%, а на українські газети та радіо припадає відповідно 6% і 7%. Це дані дослідження «Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди», яке Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів на замовлення «Детектора медіа».

Популярним серед українців джерелом інформації є особисті зв’язки — 28% респондентів сказали, що дізнаються про актуальні події від друзів і знайомих. На 8% у порівнянні з минулими роками зменшилась кількість людей, які отримують новини передусім із телебачення, натомість зросла на 5% кількість тих, хто отримує новини за допомогою «сарафанного радіо», та тих, хто називає найважливішим для себе джерелом інформації месенджери.

Аудиторія телеканалів зменшилась в усіх вікових групах. Водночас зберігається тенденція тяжіння молодших людей до онлайн-медіа, а старших — до традиційних ЗМІ. Серед респондентів віком 18—29 років українські телеканали дивиться 40%, у групі 30—39 років — 55%, а старше 60 років — 86%. Водночас, що старші респонденти, то менше використовують соцмережі та месенджери для отримання інформації.

Російські телеканали назвали найважливішим для себе джерелом новин 5% опитаних. Переважно це мешканці південних і східних областей України, старші за 40 років. Нагадаємо, російські телеканали в Україні почали забороняти у 2014 році, й за чотири роки припинили мовлення понад 80 каналів з Росії. Однак українці мають змогу дивитись російські канали в інтернеті і не тільки.

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