Українське військо ВМС України звітують про покращення протидиверсійної оборони баз та кораблів

Українські військові моряки напрацювали нову методику, як знаходити та знищувати диверсантів противника

Військово-морські сили України під безпосереднім керівництвом Командувача ВМСУ контр-адмірала Олексія Неїжпапи провели інструкторсько-методичне заняття по темі “Організація протипідводної диверсійної оборони пунктів базування”, яке відбулось в акваторії порту “Одеса” та водах Чорного моря.

Одним із завдань цього заняття було показати, які покращення у системі противерсійної оборони виконали ВМС України в 2021 році.

Один із епізодів протидиверсійних навчань ВМС України.

Учасниками заняття були командири дивізіонів, начальники штабів та керівництво флотилії.

Для відпрацювання завдань по протидиверсійній обороні були залучені екіпажі кораблів та катерів ВМС України, які демонстрували нову методику пошуку та знищення диверсантів “умовного противника”.

“Ми створили декілька навчальних груп. Вони почергово переходили з одного навчального місця до іншого, де їм демонстрували роботу розрахунків на постах з висвітлення надводної та підводної обстановки, водолазного і плавпостів та берегового патруля. А також порядок роботи поста ППДО пункту базувань, ухвалення рішення командиром під час зміни обстановки, порядок застосування зброї в сучасних умовах”, —так прокоментував хід інструкторсько-методичних занять по протидиверсійній обороні командир флотилії ВМС України капітан 1 рангу Юрій Федаш.

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