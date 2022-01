Українське видавництво “Артбукс” розпочинає співпрацю з Warner Bros

Американська компанія відома глядачам такими мультфільмами як “Рік і Морті” (Rick and Morty), “Том і Джеррі” (Tom and Jerry), фільмами “Бетмен” (Batman), “Аквамен” (Aquaman), “Супермен” (Superman), “Диво-жінка” (Wonder Woman), “Флеш” (The Flash) та “Загін самогубців” (The Suicide Squad). А також мультфільмами “Супер-улюбленці” (Super-Pets), “Скубі-Ду” (Scooby-Doo), “Час пригод” (Adventure Time) та “Дівчата-супергероїні” (DC Super Hero Girls).

“Тепер книжки відомого бренду будуть видані й українською мовою”, – зазначили в “Артбукс”.

У видавництві обіцяють нові книжки та комікси вже цього року.

https://litgazeta.com.ua