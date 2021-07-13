Український гімнаст Верняєв позбувся Олімпіади в Токіо через допінг

У гімнаста Олега Верняєва, який повинен був представляти Україну на XXXII Олімпійських іграх Токіо-2020, виявили в організмі "Російський" допінг. Спортсмена дискваліфікували на чотири роки.

Про це 13 липня повідомив сам Верняєв на своїй сторінці у Facebook/ зазначається, що йдеться про мельдоній. Як повідомив українець, він намагатиметься довести свою невинність, проте Олімпіада йому вже все одно "не світить".

Він зазначив, що рішення про дискваліфікацію його на 4 роки прийняв арбітраж GEF. Як виявилося, підставою для такого жорсткого рішення була концентрація мельдонію, яку знайшли в організмі Верняєва. Дискваліфікація почала діяти в листопаді 2020 року.

Спорт змінив поняття не має про те, яким чином мельдоній проник в його організм. Також він ставить питанням, чому це сталося напередодні Олімпіади- 2020. Цікаво, що тільки один тест з десятка дав "позитив" на мельдоній.

"Це означає, що на Олімпіаду я не поїду. Найголовніше питання - як заборонений препарат потрапив в мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі?

Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена", - пише Верняєв.

За його словами, він не може опускати руки та мириться з таким вердиктом арбітражу GEF. Він зазначив, що дане рішення він має право оскаржити, і тому робити висновки щодо його дискваліфікації, робити рано.

"Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця та оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях. Дякую за підтримку всім, хто поруч зі мною в цей складний для мене період. Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати. Упевнений, що так буде і зараз",- написав спортсмен.

Раніше повідомлялося, що Росія не братиме участі в Олімпіаді та чемпіонатах світу два роки. Спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув справу щодо масштабного використання допінгу.

Крім того, і Тайсона Ф'юрі звинуватили в приховуванні вживання допінгу. Спортсмену загрожує дискваліфікація до восьми років.

ASPInews

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