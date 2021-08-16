Український літак евакуював з Афганістану майже 80 людей

Україна евакуювала з Афганістану майже 80 людей, з них 8 українців. Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

Президент зазначив: через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, літак забрав із Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.

"Нині вони в безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", - наголосив очільник МЗС.

Таліби зайняли президентський палац у Кабулі та готуються проголосити Ісламський емірат.

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