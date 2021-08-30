Український легкоатлет відмовився фотографуватися з російськими спортсменами на Паралімпіаді (фото)

Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який на Паралімпіаді в Токіо завоював срібну медаль у бігу на дистанції 100 метрів, не став фотографуватися з російськими призерами Ігор у цій дисципліні.

Про це повідомляє "Суспільне".

Цвєтов опинився на одному п'єдесталі з двома представниками паралімпійського комітету Росії: Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.

Російські спортсмени запропонували Цвєтову зробити спільне фото на п'єдесталі, але український спортсмен не погодився і залишився стояти осторонь. У підсумку Сафронов і Калашян сфотографувалися удвох.

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