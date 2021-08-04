Український метальник молота оновив відразу три олімпійські рекорди

Український спортсмен, метальник молоту Михайло Кохан оновив відразу три олімпійські рекорди. Кохан, зокрема, став наймолодшим спортсменом в історії Олімпіади, якому вдалося пробитися до фіналу змагань з метання молоту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кохан у фіналі посів четверте місце, його обійшли поляк Войцех Новіцкі (золота медаль), новережець Ейвінд Генріксен (срібна медаль) та ще один поляк Павєл Файдек (бронзова медаль).

Хоч українському спортсмену не вдалося завоювати медаль, він зміг оновити відразу три олімпійські рекорди.

Кохан у свої 20 років став наймолодшим фіналістом олімпійських змагань з метання молоту, наймолодшим легкоатлетом, який метнув молот за 80 метрів, та наймолодшим метальником молота, який посів четверте місце на Олімпіаді.

Нагадаємо, з медальним заліком Україна на Олімпіаді в Токіо можна ознайомитися на РБК-Україна. Українські спортсмени вже завоювали 11 медалей.



