Українську модель жорстоко побили у Туреччині: у МВС відреагували

У турецькому місті Чешме була по звірячому побита українська модель Дар'я Кирилюк разом ще з трьома жінками. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав заступнику посла Туреччини в Україні - пані Букет Кабакджи звернення з приводу жорстокого побиття. Про це Геращенко повідомив на своїй сторінці в Fаcebook, передає УНН.

"За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провів зустріч з заступником посла Туреччини в Україні - пані Букет Кабакджи та передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дарії Кирилюк, яка була по звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з ще трьома жінками", - написав Геращенко.

Також він наголосив, що у МВС розраховують на об'єктивне, прозоре та швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Додамо, що Кирилюк написала на своїй сторінці в Instagram, що на них напала охорона пляжу Момо.

"На нас напала охорона безпеки на пляжі Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті (включно зі мною) і хлопці сильно постраждали. Ми дали поліції детальні відомості", - написала Кирилюк.