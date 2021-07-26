Українську тріатлоністку Єлістратову відсторонили від змагань у Токіо через допінг

Пробу, яка в результаті виявилася позитивною, Єлістратова здала 5 червня цього року.

Всесвітнє агентство з тестування (ІТА) тимчасово відсторонило українську тріатлоністку Юлію Єлістратову від змагань на Олімпійських іграх у Токіо. Так, українку запідозрили у застосуванні препарату еритропоетину.

Про це заявила прес-служба Національного олімпійського комітету, передає APnews.

"Згідно з інформацією від Світового агентства з тестування (ІТА), тріатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пробу, яка в результаті виявилася позитивною, Єлістратова здала 5 червня цього року.

Українка мала стартувати на змаганнях у Токіо 27 липня, ці Олімпійські Ігри могли стати для спортсменки вже 4-ми.

Зазначимо, що Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.

Змагання з жіночого тріатлону відбудуться у вівторок, 27 липня, о 6:30 за місцевим часом. Юлію Єлістратову вже виключили зі списків учасників, яких всього 56.

APnews.com.ua

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