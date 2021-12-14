Українці більше хочуть в НАТО, ніж в ЄС – опитування

Громадяни України проявляють все менший інтерес до вступу країни до Європейського Союзу. Тим часом в наших співвітчизників зріс інтерес до НАТО.

Про це свідчать результати дослідження Центру «Нова Європа».

Як показало дослідження, понад 60% респондентів вважають, що Україні варто стати членом Євросоюзу (у 2020 році цей показник становив 66,6%). Ще 52,7% опитаних вважають, що Україна має увійти до НАТО (було 48,4%).

Головним зовнішньополіичним пріоритетом України у 2022 році українці вважають інтеграцію до Європейського Союзу.

Раніше повідомлялось про те, що більшість українців готові проголосувати на референдумі за вступ до НАТО.

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