Українці можуть онлайн перевірити меню дитини у школі чи садочку

Вже в усіх українських школах і садочках розпочали готувати за новими правилами та рецептами.

«Реформа шкільного харчування розпочалася за ініціативи першої леді Олена Зеленська. Технологічні карти для оновленого шкільного меню розробляв кулінарний експерт Євген Клопотенко з командою».

У стравах обмежують кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження.

Зменшена кількість соків.

Знижені норми споживання хліба та картоплі.

Збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.

Тож які норми харчування в закладах освіти зазнали змін?

«Тепер ви не знайдете в дитячій столовій ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби. Адже ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них — консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування», — зазначили в МОЗ.

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