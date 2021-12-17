Українці можуть в'їжджати за безвізом до 108 країн

Станом на грудень 2021 року, українці мають право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу, безвізовий режим діє зі 108 державами та територіями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«У 2021 році попри багато перешкод ми розширили свободу подорожей для українців і продовжуємо працювати над новими безвізами. Станом на грудень 2021 року, громадяни України мають право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу, безвіз – до 108 держав і територій, до 52 країн – за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю», - сказав він.

Кулеба поінформував, що у 2021 році Україна уклала та розширила шість безвізів, набули чинності чотири міжнародні договори України у сфері лібералізації візового режиму з Гренадою, з Сербією, з Перу, з Сент-Вінсент і Гренадинами; Франція та Нідерланди розширили дію безвізу для українців на свої заморські території.

Міністр також відзначив, що онлайн-карту МЗС для подорожей з часу запуску влітку минулого року українці переглянули 14,7 млн разів, щодня нею користуються 35-40 тисяч користувачів.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Кулеба назвав топ-10 перемог відомства у 2021 році.

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