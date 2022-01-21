Українці наполовину частіше стали вимагали собі безплатних адвокатів

Упродовж минулого року українці 806 272 рази звернулися до регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, тоді як у 2020 році таких випадків було 656 207.

Як зазначили у Мін’юсті, найбільше – майже на половину, зросла кількість звернень українців щодо захисту та відновлення порушених прав у суді у цивільних та адміністративних справах та представництві інтересів у кримінальних справах.

Крім того, майже на чверть більше громадяни зверталися за консультаціями та на 7% збільшилася кількість випадків захисту та надання БВПД відповідно до КПК та КУАП.

Водночас на чверть зросла кількість поданих громадянами звернень за безоплатною правовою допомогою – якщо у 2020 році до місцевих центрів надійшло 568 931 звернення, то у 2021 році їх було вже 713 202. З них 627 281 звернення надійшло за роз’ясненнями та консультаціями, іншими видами первинної правової допомоги.

«Це майже на 23% більше, ніж у 2020 році, коли було надано 510 118 роз’яснень та консультацій тощо», – констатували у Мін’юсті.

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