Українці назвали основні екологічні проблеми країни - опитування

Основною екологічною проблемою України, яку варто вирішувати на рівні країни, українці вважають забруднення ґрунту. Про це свідчать опубліковані 26 жовтня результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Центром політичної соціології.

Такий варіант відповіді обрало 36,1% опитаних.

35,4% громадян головною екологічною проблемою України вважають скорочення лісів, 34,6% - забруднення води, 34% - забруднення повітря.

Окрім цього, проблемами екології у країні респонденти вважають скупчення побутових та промислових відходів (31,3%), недбале ставлення громадян до довкілля (22,4%) та виснаження природних ресурсів бізнесом (21,6%).

Опитування проводили з 14-го до 24 серпня серед громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Загалом опитано 2001 респондента. Теоретична похибка вибірки не перевищує у 2,2%.