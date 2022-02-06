Українці назвали зарплату для комфортного життя

Населення міст України вважає, що 25 000 гривень — це достатня сума, щоб жити комфортно.

Опитування про фінансові амбіції провела дослідницька компаніяGradus Research. Так, за даними, які вдалося зібрати, 25 тисяч гривень — такий рівень зарплатні міське населення України вважає достатнім для комфортного життя.

Водночас найбільші матеріальні запити у людей середнього віку (35-54 роки): вони претендують на 30 тис. грн гривень. А 20 тис. щомісяця влаштовуватиме молодь (від 18 до 24 років) та старшу вікову групу респондентів (55-60 років).

Найбільше грошей потрібно для комфортного життя у столиці — мешканці столиці визначили щомісячну планку у 35 тис. грн.

До слова, що середня зарплатня в Україні у 2021 році становила 14 000 гривень згідно з даними Державної служби статистики. Протягом року цей показник зростав з 12,3 тис. у січні до 17,5 тис. у грудні.

Принагідно у людей також запитували про їхні прогнози щодо росту цін. Так, 91,7% респондентів вважає, що зростуть ціни на продукти, і чим старша група, тим більше вона схильна вибирати відповідь «сильно зростуть». Найбільш песимістично налаштовані мешканці північних регіонів, жоден респондент з цієї території не вибрав варіант, що ціни можуть знизитися.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року ціни зросли на 10%. З базових харчів найсильніше подорожчали яйця, цукор та соняшникова олія.

Опитування проводила дослідницькою компанією Gradus Research. Респондентів просили заповнювати анкети у мобільному додатку. Період проведення поля: 19 січня 2022 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

До речі, кияни за минулий рік принесли своєю працею у бюджети всіх рівнів 135 мільярдів 785 мільйонів гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.

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