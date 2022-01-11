Українці придбали для військових книги на суму більш ніж 400000 гривень

Сьогодні українські громадяни, котрі вакцинувались від коронавірусної хвороби, роздумують, на що ж можна потратити 1000 гривень, отриманих від держави. Звичайно, банки та інші установи пропонують різні послуги й товари, котрі можна придбати за електронну тисячу. Проте, кожен охочий може допомогти й українській армії, купивши нашим захисникам книгу. У такий спосіб видавництво «Наш формат» пропонує долучитися до благодійності в рамках проєкту «Військо читає». І небайдужі українці вже придбали для військових книги на суму більш ніж 400000 гривень.

— Минулого року ми зібрали на книги для військових та інших працівників сектору оборони понад 2 мільйони гривень, — повідомив засновник видавництва «Наш формат» Владислав Кириченко. — За час проведення акції «Військо читає» подарували українським захисникам більше ніж 45000 книжок різного жанру. Наша мета — не збір коштів, а просвітницьке спрямування українських воїнів, прикордонників, поліцейських та інших захисників. Сподіваємось, що держава долучиться до такої діяльності й ми зможемо разом покращити ту роботу, яка ведеться уже другий рік.

Варто відзначити, що «Наш формат» благодійно передає військовим книги різного спрямування: художню, світоглядну, історичну та професійну літературу. В основному книги отримують військові навчальні заклади, госпіталі, частини та військовослужбовці безпосередньо на передовій.

https://armyinform.com.ua