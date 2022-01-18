Українці стали менше довіряти соціологам

Рівень довіри українців до соцопитувань знизився – наприкінці 2021 року даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, довіряли 37% респондентів, тоді як у грудні 2020 році таких було 41%.

"Грудневе опитування 2021 року показало, що 37% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 23% – не довіряють, інші не мають певної думки з цього приводу.

Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки дещо зменшився (з 41% у 2020 році до 37% у 2021 році)".

Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +14%, рік тому він дорівнював +20%.

Соціологи зазначають, що рівень довіри до результатів соцопитувань організацій, які вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень, серед українців за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року.

У 2018 році він знизився до 43%, а в 2021 році опитування показало знов зниження довіри.

Також за останні декілька років знизився баланс довіри і недовіри до соцопитувань з +36% у 2017 році до +14% – у 2021 році.

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