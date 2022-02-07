Українці та білоруси в Дубліні мітингували проти російської агресії

Під закликом #StandWithUkraine та #ЖивеБілорусь українські та білоруські активісти в неділю у центрі Дубліна протестували проти агресивної політики Кремля щодо України та Білорусі.

"Дякуємо за мітинг, хоч і не багаточисленний, але кожен крок важливий", - йдеться на сторінці допису у Фейсбуці.

Зазначається, що братні громади українців та білорусів у центрі Дубліна своїм мітингом "тиснули на кожен можливий важіль".

"Маємо спільного ворога, і ми будемо використовувати кожну можливість ще і ще раз заявити світові про це", - зазначили в дописі.

Останніми тижнями в різних країнах світу, зокрема, у Франції, Німеччині, Великій Британії, США та інших локаціях відбулися численні мирні акції солідарності з Україною та проти агресії Росії. Діаспора по всьому світу проводить акції та флешмоби #StandWithUkraine та #СкажиПутіну_НІ.