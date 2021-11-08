Українців без щеплення відсьогодні відсторонять від роботи

Невакцинованих українців вже з 8 листопада почнуть відсторонювати від роботи. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти коронавірусу яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень.

Це не стосується, тих осіб, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти коронавірусу, виданий закладом охорони здоров’я.

Щеплення проти коронавірусу обов’язкові для:

працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Список професій у майбутньому можуть розширити.

Протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.