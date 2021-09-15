Українців можуть повторно вакцинувати від коронавірусу: - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у ефірі 24 каналу назвав дві умови для повторної вакцинації українців від коронавірусу.

За словами міністра, якщо не буде наукових даних про те, що поствакцинальний імунітет триває більше року, то українці будуть вимушені повторно вакцинуватися.

Також вакцинацію будуть проводити за умови появи нової мутації коронавірусу.

При цьому, як зазначив Ляшко, необхідно буде вводити дві дози вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого 2021 року в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом CoviShield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників - Оксфордського університету і AstraZeneca.

25 березня до аеропорту Бориспіль прибув літак з першою партією вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. У партії - 215 тисяч доз вакцини, загалом Україна замовила 1,9 млн доз CoronaVac. Вакцинація препаратом почалася 13 квітня.

16 квітня до України прибула перша партія (117 тисяч доз) вакцини Pfizer/BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX. 23 квітня в рамках COVAX до України доставили 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. 30 квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз CoronaVac.

Згідно з урядовим планом вакцинації, Україна отримала і домовилась про постачання понад 21,913 млн доз вакцин: 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американського препарату Novavax, понад 1,91 млн доз вакцини виробництва китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

За словами ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова, до кінця року Україна зможе отримати ще 20 млн доз вакцини компанії Pfizer.