Українців попереджають про сильні пориви вітру та заморозки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні пориви вітру та заморозки.

Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомляє у Фейсбуці.

"8 травня вранці та вдень пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°", - ідеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 8 травня вдень очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.

14-15 травня очікуються сильні магнітні бурі.



