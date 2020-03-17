Українців штрафуватимуть за порушення санітарних норм під час карантину

Якщо ж інфікування через недотримання відповідних правил стане причиною залибелі іншої людини - покарання становитиме від 5 до 8 років ув'язнення.

У законопроєкті про запобігання поширення коронавірусу йдеться про те, що для інфікованих передбачені спеціальні штрафи у випадку порушення ними санітарних норм, запроваджених в рамах карантинного режиму.

Відтепер хворим загрожує штраф за добровільне залишення місця обсервації - від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, та від 34 тисяч до 170 тисяч гривень для посадових осіб.

У випадку, якщо порушення умов обсервації призведе до інфікування інших людей, законопроект передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тисячі гривень) або тюремне обмеження волі чи ув'язнення до 3 років. Якщо ж інфікування стане причиною загибелі цих людей - покарання становитиме від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт No 3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19)". За документ проголосувало 344 депутати.

Законопроєктом передбачено:

1. Здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі" для можливості оперативно реагувати на ситуацію.

2. Можливість стовідсоткової попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з короновірусом.

3. Звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з короновірусом.

4. Надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину.

5. Заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з короновірусом.

6. Вдосконалення законодавства забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та про захист населення від інфекційних хвороб, зокрема, визначений порядок введення карантину, посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України, порядок примусової ізоляції та самоізоляції.

7. Віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.