Українці в Італії організовують мітинг на захист режисера Лавренчука

Українська діаспора організовує мітинг «Захистимо Євгена Лавренчука». 15 січня закликають усіх небайдужих вийти на площу в Мілані, щоб не допустити екстрадиції українського режисера в Росію.

«Євгена можуть екстрадувати до Росії, з якої він виїхав ще у 2014 р. після окупації Криму та нападу Росії на Україну. Зараз адвокати Євгена борються, щоб не допустити його екстрадиції, давайте й ми вийдемо на площу в Мілані та захистимо нашого співвітчизника! Приходьте в суботу, 15 січня, на вул. Мерканті о 15.00», - написала Цибак.

До події закликають долучатися як діаспору України в Італії, так і усіх небайдужих.

Зі слів кореспондентки Radio Free Europe/Radio Liberty Наталії Кудрик, провідні італійські видання починають писати про затриманого Євгена Лавренюка: "Український режисер арештований у Неаполі. Політична помста росіян". Перша публікація у Corriere della Sera доволі докладна, об'єктивна, з цитуванням українських джерел інформації (МЗС, мати режисера, омбудсмен).

«Це позитивно. Є надія, що місцеві ЗМІ омине хвиля російської пропаганди. Як з' ясувалося, попри обережність захисту, інфо просочилася ще 17 грудня у маловідомі регіональні інтернет-ресурси, де подали поверхову та перекручену інформацію. Тим часом в Італії, хоч і повільно, та всі компетентні зацікавлені сторони наближають інцидент до розв'язки. Сподіваймося, що остаточної і позитивної", - зазначила Кудрик.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що затримання українського режисера Євгена Лавренчука в Італії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для переслідувань українців.

Мати затриманого в Італії на вимогу РФ українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук закликала підтримати сина і долучатися до групи Free Eugene Lavrenchuk.

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17 грудня 2021 року українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора «Першої української школи театру і кіно» Євгена Лавренчука затримали в Італії. Він утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їхньою заявою, Лавренчук, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії. За її інформацією, деталі справи наразі не розголошуються, але відомо, що режисера звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

Він отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.