Українці вимирають рекордними темпами: дані ООН

Причиною цього, як стверджується в матеріалі, є зростання масштабів міграції і низький коефіцієнт народжуваності.

Вже 2 2050 року населення України може знизитися до 35 мільйонів чоловік. Експерти повідомляють, що кількість українців скорочується одним з найшвидших темпів у світі.

Причиною такої сумної статистики, як стверджується в матеріалі, є зростання масштабів міграції, низький коефіцієнт народжуваності і високий рівень смертності.

Третина українців помирають у віці до 65 років

Ці процеси руйнують людський капітал України і, як наслідок, основу для сталого розвитку країни. У документі також наголошується, що приблизні підрахунки показали, що близько третини українців помирають у віці до 65 років, а за межами нашої держави знаходяться три мільйони працівників. Крім того, в інші країни виїжджають на навчання студенти. Їх кількість теж постійно зростає.

При цьому експерти заявляють, що половина українських працівників зайнята "в низькокваліфікованих видах діяльності, для яких вони мають високу кваліфікацію".

Зі свого боку влада України може зупинити цей процес. Для цього необхідна політична і фінансово стабільна система. Завдяки їй, йдеться в документі, українська влада зможе гарантувати соціальний захист своїх громадян і ефективно використовувати людський капітал.

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