Українці виявилися не готовими до введення дистанційного навчання - опитування

Найбільша кількість проблем з дистанційним навчанням виникла у громадян які не мають необхідної для онлайн-навчання техніки.

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що позитивно поставилися до дистанційного навчання у зв'язку введенням карантину через коронавірус тільки 32,3% громадян України, а негативно - 49,7%.

Такі дані заявлені в опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Найбільш серйозними проблемами, з якими зіткнулися громадяни у зв'язку з переходом на дистанційне навчання, є:

- зниження рівня успішності дітей (26%),

- брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання (22%),

- технічні проблеми, наприклад, якість Інтернету (21%) або відсутність пристроїв, необхідних для онлайн-навчання (19%).

Про брак технічних засобів заявляють близько 20-30% громадян, які проживають в містах з населенням до 100 тисяч жителів.

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року серед 2022 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проведено методом інтерв'ю"віч-на-віч". Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше повідомлялося, що в Києві планують посадити дітей за парти з першого вересня, але багато що буде залежати від епідеміологічної ситуації в столиці.

"Департамент освіти КМДА створив групу з фахівців, які вже 7 серпня представить план дій з початку навчального року в школах. Місто виробило кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з урахуванням епідеміологічної ситуації. Сьогодні ми робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах", - сказав мер Києва Кличко.



