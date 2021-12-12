Українці втратять безлімітний інтернет Київстар, Vodafone та lifecell

Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету – мобільні оператори незабаром можуть відмовитись від цієї послуги. При цьому раніше оператори могли заробляти на величезній кількості додаткових послуг та прогнозах погоди у SMS, а на даний момент такі доходи значно скорочуються. У зв’язку з цим операторам доводиться шукати додатковий прибуток на базових послугах, зокрема, підвищуючи свої тарифи.

За словами керуючого партнера консалтингової компанії E&C Group Анатолія Фроленка, вже зараз повноцінного безлімітного доступу до інтернету немає, тому що оператори штучно занижують швидкість. А ось самі представники мобільних операторів пояснили, що таким чином забезпечують “справедливий” підхід та доступ до високошвидкісного інтернету для всіх своїх клієнтів.

Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету – мобільні оператори незабаром можуть відмовитись від цієї послуги. При цьому раніше оператори могли заробляти на величезній кількості додаткових послуг та прогнозах погоди у SMS, а на даний момент такі доходи значно скорочуються. У зв’язку з цим операторам доводиться шукати додатковий прибуток на базових послугах, зокрема, підвищуючи свої тарифи.

За словами керуючого партнера консалтингової компанії E&C Group Анатолія Фроленка, вже зараз повноцінного безлімітного доступу до інтернету немає, тому що оператори штучно занижують швидкість. А ось самі представники мобільних операторів пояснили, що таким чином забезпечують “справедливий” підхід та доступ до високошвидкісного інтернету для всіх своїх клієнтів.

Тим часом, телеком-експерт Роман Химич повідомив, що щонайменше останні років десять безлімітний інтернет остаточно перетворився на маркетинговий прийом.

“Абсолютна більшість відомих мені тарифних пропозицій операторів мобільного зв’язку України не передбачає по-справжньому необмеженого споживання послуг передачі даних”, – сказав він.

Крім того, Хіміч зазначив, що фактично стільникові компанії оперують пакетними пропозиціями, в яких після досягнення наперед встановленого ліміту споживання швидкість передачі даних штучно зменшується до нікчемних за нинішніми мірками значень.

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