Українці зможуть купити антибіотики тільки за електронним рецептом

Міністерство охорони здоров'я України розробляє програму, згідно з якою частина препаратів з 1 квітня 2021 року продаватиметься тільки за наявності електронного рецепта від лікаря. Так, по-новому можна буде придбати інсулін, імуносупресивні і нарковмісні ліки, а також антибіотики. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"В умовах чинної нормативно-правової бази ми підсилюємо контроль, вносячи зміни до виписки рецептів, видачі ліків в аптеках", - наголосив Степанов.

Він додав, що дана система електронних рецептів є частиною цифрових перетворень, які запустили в МОЗ.

Також, за словами міністра, через збільшення самовільного вживання антибіотиків відомство посилює контроль за аптеками і змінює правила продажу ліків. Державна лікарська служба буде вести облік рецептів.

"Паперові рецепти лікаря повинні зберігатися в аптечних установах протягом одного року, щоб Держлікслужба в будь-який момент могла провести перевірку продажу відповідних антибіотиків", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив низку змін медсистеми. Уряд спростив ввезення в Україну ліків для лікування коронавірусу, звільнив частину медтоварів від ПДВ і регламентував виклики швидкої.

До цього повідомлялося, що на тлі пандемії в Україні рекордно зросли витрати на ліки. В цьому році лікарських засобів закупили майже на два мільярди гривень більше, ніж роком раніше.