Українці зможуть отримати "вакцинальну тисячу" вже цього року - як це зробити

Українці матимуть змогу отримати 1 тис. грн за повну вакцинацію проти коронавірусу ще до кінці 2021 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну в четвер, 9 грудня.

Для отримання виплати в рамках затвердженої урядом програми "єПідтримка" необхідно протягом 19-29 грудня через систему "Дія" подати відповідну заявку. Мінцифри вже наступного тижня - 13 грудня - має запустити тестування цієї послуги.

А в день офіційного старту програми, 19 грудня, в додатку "Дія" для всіх повнолітніх власників зелених ковід-сертифікатів у розділі "Послуги" з'явиться опція "єПідтримка" - із можливістю сформувати віртуальну картку для отримання виплати. Важливо, щоб застосунок був оновлений до останньої версії.

Користувачі зможуть самостійно обрати, в якому банку буде створено його рахунок - наразі оголошено про участь "Монобанку", "Альфа-банку", "УкрГазБанку" та "А-банкУ". Але уряд обіцяє пізніше розширити цей перелік.

"Монобанк" вже інформує клієнтів про можливість відкрити картку "єПідтримки". Там обіцяють клієнтам гроші одразу, розрахунки з державою проведуть самі.

Крім віртуальної можна замовити випуск та обслуговування звичайної пластикової картки.

Витратити отриману 1 тис. грн можна буде лише на попередньо визначений перелік послуг: у музеях, театрах і кінотеатрах, книгарнях, спортзалах, на виставках, а також на придбання авіа- та залізничних квитків в межах України.

Загалом програма діятиме протягом року - пізніше мають оголосити і про інші варіанти оформлення заявки про участь.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн з державного бюджету на 2021 рік для виплати 1 тис. грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Відповідну програму заохочення глава держави анонсував у своєму відеозверненні 15 листопада.

Згодом в Офісі президента уточнили, що гроші видадуть кожному повністю вакцинованому від COVID-19, але не на руки.

Соціальні мережі вибухнули коментарями та реакціями на дотації за вакцинацію.

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