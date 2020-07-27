Українці зможуть отримувати офіційні e-mail адреси від держави

27 липня стало відомо, що українські громадяни зможуть отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами. Варто звернути увагу на те, що листи, надіслані на цю адресу, вважатимуться офіційно врученими. Це зазначається у відповідному законопроєкті No3860, який зареєстрували у Верховній Раді. Згідно з останніми даними, офіційну електронну адресу буде запроваджено для юросіб, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керівників та ін. В ході оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєна офіційна електронна адреса. Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на сайт ВРУ.

Що важливо знати, фізичні особи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Громадяни зможуть отримати офіційну електронну адресу через Єдиний портал державних послуг "Дія".

"Компанії, установи, товариства та ФОПи під час реєстрації та реєстрації змін відомостей в ЄДР автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси. Офіційний мейл буде складатись з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (окрім доменних імен, що закінчуються на ".ru").

Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер картки платників податків. Така пошта буде реєструватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та в Єдиному державному демографічному реєстрі", - йдеться в повідомленні.

У Верховній Раді прогнозують, що проєкт закону удосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, а також значно спростить спілкування між громадянами, бізнесом та владою.

"Для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується запровадити процедуру реєстрації офіційної електронної адреси, яка використовуватиметься в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо", - пояснюють у ВРУ.