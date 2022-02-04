Українцям для комфортного життя вистачить від 20 до 30 тис. грн на місяць

Низка опитувань громадської думки, що проводилися з метою виявити суму, яку жителі України вважають для себе прийнятною як місячну зарплату, показали такі дані.

Люди середнього віку (35-54 роки) вважали для себе комфортними 30 тисяч – це найвибагливіша категорія.

Одинаковими виявилися показники молодих людей (18-24) та літніх респондентів (55-60). Їм для комфортного життя достатньо 20 тисяч гривень.

Жителі Києва визначили найвищий показник у дослідженні.

Столичним респондентам для хорошого життя вистачить 35 тис.. грн.

Для порівняння ідеальної суми з існуючою відзначаємо, що середня заробітна плата у 2021 році становила 14 000 гривень.

Бажаний результат із реальним минулого року можна було досягти у сферах автотранспорту, інформації та телекомунікації, а також у фінансовому та страховому секторі.

Нагадуємо, що Міністерство економіки повідомило, що в Україні зросла середня номінальна заробітна плата майже у 2,4 рази. Вона становила 14,3 тисячі гривень.

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