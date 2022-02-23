Українцям, які повертаються додому, спростили перетин кордону

Кабмін спростив припинення кордону для тих українців, які повертаються додому - тепер вони не вирушатимуть на самоізоляцію, незалежно від того, з якої країни повертаються та чи мають COVID-документи.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, скасовано вимогу обов'язкової самоізоляції та встановлення додатка "Вдома" або обсервації. Це стосується громадян України, які не мають документів про щеплення, негативного тесту на COVID-19 або довідки про одужання.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати "ковидні" документи: "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 або сертифікат про одужання від коронавірусу, - зазначив Ляшко.

Скасовано заборону на в'їзд для іноземців, які прибувають із країн Південної Африки. Раніше така норма діяла, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Громадяни України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали пройти обов'язкову самоізоляцію.