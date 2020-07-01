Українцям із 1 липня підвищать мінімальну пенсію

З 1 липня підвищать мінімальну пенсію з 1638 грн до 1712 грн з огляду на підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомила прес-служба Пенсійного фонду.

"Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат із 1 липня 2020 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплатою за понаднормовий стаж.

"Незалежно від того, працює особа чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму", - зазначили у фонді.

Повідомляється також, що розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.

