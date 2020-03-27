Українцям з Польщі дозволили перетинати кордон пішки

На кордоні з Польщею українські прикордонники відкрили піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краковець".

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, це зроблено, щоб прискорити оформлення українців на в'їзд в Україну та розвантажити цей напрямок.

"Прикордонники Мостиського загону разом з польськими колегами на автомагістралі А 4 біля пункту пропуску "Краковець" організували пропуск громадян, які повертаються в Україну в пішому порядку. Для цього охоронці кордону розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілів. Усього забезпечено робочі місця для семи експертів з перевірки документів. Оформлення громадян на вхід в Україну розпочалося о 17:00", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, спільно з органами місцевої влади, ДСНС та волонтерами на даний час організовано 9 автобусів та мікроавтобусів для перевезення наших співвітчизників. Також очікується прибуття ще 9 транспортних засобів (від Львівської ОДА та додаткових від ДСНС).

Станом на 18.:00 на даному напрямку вже оформлено 160 громадян.

З опівночі 28 березня Україна закриває усе пасажирське авіасполучення. Українці з-за кордону зможуть потрапити до України через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на автомобілі.