Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум". (відео)

"Суспільне" оголосило пісню, яку Go_A представить на конкурсі Євробачення- 2021.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", на розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін, були представлені три нові композиції: "Рано", "Церковка" і "Шум". З трьох запропонованих групою пісень одноголосно обрали - "Шум".

В основу пісні покладена однойменна гра-"веснянка". Пісня "Шум" в інтерпретації групи Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами древнього магічного обряду.

На початку березня буде представлена конкурсна версія пісні "Шум" і новий відеокліп.

Зазначимо, що згідно з правилами відбору, представник України на Євробаченні-2021, група Go_A повинна була представити не менше двох пісень для відбору журі до 29 січня.

Нагадаємо, що група Go_A стала переможцем на Національному відборі-2020 року, але через скасування пісенного конкурсу в 2020 році група Go_A представлятиме Україну на Євробаченні-2021 з новою піснею, як це було оголошено в березні 2020 року.

У цьому році 65-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Роттердамі. Півфінали - 18 і 20 травня, фінал - 22 травня.