Україну поділили на чотири зони карантину: список міст та районів

Тепер області поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони

Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішеня поділили Україну на чотири зони карантину. Мова йде про зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зелена зона - масковий режим в місцях скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів під час проведення масових заходів.

Жовта зона - крім вищезгаданого, заборонено також відвідувати будинки престарілих, лікарні, соціальні установи.

Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони Вінницької області; Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області; Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області; Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області; Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області; Жовківський, Яворівський та Кам'янка-Бузький райони Львівської області; Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області; Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Помаранчева зона - заборона розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів. Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області; Луцький та Любешівський райони Волинської області; Тисменицький район Івано-Франківської області; Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області; Бучацький район Тернопільської області.

Червона зона - всі обмеження, які вже згадувалися, а також заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльності кафе і ресторанів.

Луцьк та Тернопіль; Кіцманський район Чернівецької області.

Рішення почне працювати 3 серпня.

За останніми даним, епідемічна ситуація в країні погіршилась. Київ і 12 областей не відповідають показникам Міністерства охорони здоров'я для ослаблення карантину.

Раніше повідомлялось, що епідеміологічна ситуація в Києві буде наближатися до помаранчевої зони, згідно зі зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня.

Нагадаємо, в Україні невеликий спад кількості нових випадків коронавіруса, але за вчора заразились 1090 людей.