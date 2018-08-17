Україну треба боятися. Французькі та португальські ЗМІ про матчі в Лізі Європи

Главком не полінився "пройтися" по ЗМІ Франції та Португалії, щоб зрозуміти про матчі, які відбулися напередодні

В межах другого за престижністю європейського клубного турніру Ліги Європи в Одесі та в Запоріжжі відбулися важливі для українських вболівальників матчі. "Маріуполь" і вдруге не зумів порадувати вболівальників результатом у матчі з французьким "Бордо" - цього разу поразка в гостях, 1:2... А от луганська дружина створила одну з сенсацій третього раунду відбору Ліги Європи.

"Зоря" зіграла унічию з португальською "Брагою" на полі суперника - 2:2, і пройшла в наступний раунд! "Главком" не полінився "пройтися" по ЗМІ Франції та Португалії, щоб зрозуміти про матчі, які відбулися напередодні, та настрої журналістів, більше.

Друга перемога французького "Бордо" над "Маріуполем" сюрпризом не стала. Настільки, що немала частина французьких ЗМІ цей матч узагалі обійшла стороною, згадавши матч хіба що в контексті результату та авторів забитих м'ячів. Візит українського клубу до міста вина, м'яко кажучи, уваги місцевої преси не привернув.

Не дивно, що одне з видань, для яких гра місцевого "Жирондена" з нашою командою якесь значення все ж мала, а це Sud Ouest, акцентувало увагу на внутрішніх проблемах саме "Бордо", тоді як сам матч та наша команда користувалися, скажемо м'яко, не першочерговим попитом...

"...Бордосці довели свою перевагу над суперником і вдруге. Очевидно, що результат обох матчів є цілком справедливим. Інша справа, що тепер ми можемо залишитися без головного тренера, коваля успіху над українським клубом, і це виглядає, м'яко кажучи, несправедливо та нелогічно... В обох матчах майже всі удари футболісти "Маріуполя" завдавали з-за меж штрафного майданчика, і це автоматично багато в чому зусилля українців множило на нуль. Наші футболісти діяли в іншому ключі. Протягом майже кожної комбінації гравці "Бордо" примудрялися проникати в чужу карну зону й загрожувати воротам суперника вже звідти. Таким чином, ми підвищували свої шанси на успіх... Очевидно, що українцям багато в чому завадило те, що вони поспішали, боялися йти в обіграш та ризикувати. Без цього на такому рівні перемоги не досягнеш..."

Португальські ЗМІ до поразки своєї команди виявилися не готовими.

Видання Record за підсумками матчу звертається до математичних показників і робить висновки в контексті майбутнього країни на клубній шахівниці Старого Світу. Україні та нашому представнику автори цього ЗМІ віддають належне.

"...На дворі тільки серпень, а в Португалії в європейських клубних турнірах залишилося лише три команди... Виліт "Ріо Аве" та "Браги" з кваліфікації Ліги Європи значно загострює ситуацію. Нам треба зберегти сьому позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, і як це зробити тепер? Поразка "Браги" ще більш дошкульна тому, що наша перемога дозволила би вибити представника одного з головних конкурентів - України. Наша перевага, гандикап у протистоянні з Україною складає 3,832 бали, проте в них залишилося чотири команди. В наступної за Україною Бельгії взагалі повний комплект клубів - усі п'ять. Не варто було пропускати "Зорю", тепер нам є чого остерігатися..."

З написаного журналістами ресурсу A Bola можна зрозуміти, що ті вчорашнім результатом щонайменше шоковані. Крім того, за враженнями португальських колег від матчу неважко помітити, що і автори, і сама "Брага" нашу команду явно недооцінили...

"...Коли новий голкіпер "Зорі" ледь не "виконав Льоріса" (мова про помилку голкіпера збірної Франції та англійського "Тоттенхема" у фіналі чемпіонату світу, коли страж воріт вирішив обіграти нападника суперника у своєму штрафному майданчику... - примітка Главкому) вже на другій хвилині матчу в Україні, здалося, що ми маємо справу цілком зі "зручним суперником". Цей же хлопець (воротар "Зорі", бразилець Луїс Філіпе - примітка Главкому) ще й здійснив ризикований вихід за штрафний майданчик у другому таймі. В обох випадках Фортуна була на стороні 73-го номеру "Зорі"... За підсумками першого матчу здавалося, що шанси "Зорі" на вихід у наступний раунд вищими не стали. Результативна нічия на своєму полі - не найзручніший результат..."

"...Ми думали, що "Брага" до початку домашньої гри набере ігрову форму, адже саме між поєдинками в рамках Ліги Європи відбувся перший тур у чемпіонаті Португалії. По тій грі "Зоря" зуміла витиснути максимум... Не віриться, що тепер "Брага" покидає єврокубки, не впоравшись із "Зорею"... Наші гості здивували всіх - можливо, й самих себе. Гол Караваєва на 83-й хвилині перевернув ситуацію з ніг на голову - до цього моменту небо здавалося безхмарним. Друге дихання після цього в гравців "Браги" вже не відкрилося. Через це ми наша команда покидає Лігу Європи. "Зоря" вийшла на німецький "Лейпциг". В складі цього клубу грає футболіст збірної Португалії Брума. Може, йому вдасться впоратися з українцями?.."

Максим Салівон для "Главкома"