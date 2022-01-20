Україну відвідали майже 4,3 млн туристів

Попри пандемію Covid-19 та численні обмеження, у 2021 році туристи доволі активно відвідували Україну. Загалом за минулий рік кордон перетнули 4,2 млн іноземців. Це на 26,3% більше, ніж у 2020 році.

Найчастіше до України приїжджали люди із сусідніх країн. Також до десятки увійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.

Молдова – 1 млн 54 тис.

Росія – 519 тис.

Польща – 311 тис.

Білорусь – 273 тис.

Румунія – 264 тис.

Туреччина – 247 тис.

Угорщина – 227 тис.

Німеччина – 154 тис.

Ізраїль – 133 тис.

США – 103 тис.

Саудівська Аравія – 56 тис.

Італія – 56 тис.

Велика Британія – 56 тис.

Грузія – 49 тис.

Азербайджан – 48 тис.

Індія – 48 тис.

Франція – 39 тис.

Чехія – 38 тис.

Словаччина – 31 тис.

Вірменія – 25 тис.

Нідерланди – 24 тис.]

Крім цього, варто відзначити самотніх мандрівників, які подолали далекий і нелегкий шлях до України:

Пуерто-Рико – 1 людина

Сен-П’єр і Мікелон – 1 людина

Макао – 1 людина

До речі, у 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витратили найбільше грошей під час подорожей до України. За ДАРТ, мандрівники з ОАЕ витрачали близько $2 220 на одну людину.

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