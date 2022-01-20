Україну відвідали майже 4,3 млн туристів

Попри пандемію Covid-19 та численні обмеження, у 2021 році туристи доволі активно відвідували Україну. Загалом за минулий рік кордон перетнули 4,2 млн іноземців. Це на 26,3% більше, ніж у 2020 році.
Найчастіше до України приїжджали люди із сусідніх країн. Також до десятки увійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.
Молдова – 1 млн 54 тис.
Росія – 519 тис.
Польща – 311 тис.
Білорусь – 273 тис.
Румунія – 264 тис.
Туреччина – 247 тис.
Угорщина – 227 тис.
Німеччина – 154 тис.
Ізраїль – 133 тис.
США – 103 тис.
- Саудівська Аравія – 56 тис.
- Італія – 56 тис.
- Велика Британія – 56 тис.
- Грузія – 49 тис.
- Азербайджан – 48 тис.
- Індія – 48 тис.
- Франція – 39 тис.
- Чехія – 38 тис.
- Словаччина – 31 тис.
- Вірменія – 25 тис.
- Нідерланди – 24 тис.]
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Крім цього, варто відзначити самотніх мандрівників, які подолали далекий і нелегкий шлях до України:
- Пуерто-Рико – 1 людина
- Сен-П’єр і Мікелон – 1 людина
- Макао – 1 людина
До речі, у 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витратили найбільше грошей під час подорожей до України. За ДАРТ, мандрівники з ОАЕ витрачали близько $2 220 на одну людину.
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