Украина чтит память героев Крут

В Украине отмечают 100-ю годовщину боя под Крутами, который состоялся 29 января 1918 года.

В тот день под поселком Круты, вблизи села Памятное (в 130 километрах на северо-восток от Киева) четырехтысячная большевистская армия Михаила Муравьева столкнулась с отрядом из киевских студентов и бойцов вольного казачества (около 300 человек), защищавших УНР.

В ходе многочасового боя бойцы УНР нанесли значительный урон противнику (несколько сотен бойцов), но многие из них также погибли. Им не удалось остановить наступление большевиков, но, разобрав железнодорожную колею, они задержали его на несколько дней.

Ко Дню памяти героев Крут из столицы к станции "Круты" на Черниговщине отправился "Поезд единения", сообщает "Громадське".

Торжества начались в 7:00 утра с марша курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (около 600 человек из разных уголков Украины). В делегации также присутствовали ветераны Вооруженных сил Украины и официальные лица. Колонна дошла до Железнодорожного вокзала в Киеве и отправилась по маршруту "Киев - Круты".

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"Бой под Крутами - это не было поражение. Потому что несколько сотен студентов вместе с воинами сдержали многочисленную армию. Но независимость в 1918 году удержать не удалось. Было много ошибок, которые следует учитывать и нынешнему поколению правящей верхушки", - подчеркнул министр культуры Евгений Нищук.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович также отметил важность исторического опыта для развития современной Украины.

"Чрезвычайно важно в контексте истории и национальной памяти чествовать такие годовщины. Это опыт, который и сейчас напоминает: надо иметь собственную армию и как следует готовить ее", - подчеркнул Вятрович.

К 80-летию боев под Крутами Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету номиналом в одну гривну. А в 2006 году на соответствующей станции был открыт Мемориал памяти Героев Крут.

По материалам: ZN.UA