Украина и Россия попали в одну группу нового турнира от УЕФА

В следующем году в Европе стартует Лига наций.

Сборная Украины попала в лигу В

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил состав дивизионов турнира Лига наций, который впервые стартует в сентябре следующего года.

Всего соревнования будут проводиться в четырех лигах - A, B, C и D, которые будут сформированы согласно рейтингу команд от 15 ноября. Первые два дивизиона будут состоять из 12 сборных, третий - из 15, последний - из 16.

Таким образом, состав лиг может измениться, но на данный момент сборная Украины попала в Лигу B.

Лига А: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина

Лига B: Украина, Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия

Лига C: Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения

Лига D: Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фареры, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан- Марино, Гибралтар.

Победители каждого дивизиона получат путевки в финальную часть Евро-2020.

Каждый дивизион будет разбиваться на четыре группы, из которых по одному победителю выйдет в плей-офф. Четыре худшие команды каждой группы в следующем розыгрыше Лиги наций будут участвовать в дивизионе, который рангом ниже. Четыре лучшие в каждой группе - займут их места в более высоком дивизионе.

По материалам: Sport Arena