Украина обыграла Финляндию в тяжелом матче

Финляндия и Украина сыграли 11 июня матч 6 тура отбора к ЧМ-2018. Обзор матча читайте на сайте Футбол 24.

Украина одержала победу со счетом 2:1. В составе "сине-желтых" отличились Коноплянка и Беседин, а за Финляндию забил Похьянпало.

Украинцы начали очень осторожно, а в атаке команде Шевченко явно не хватало скорости. Впервые ворота финнов побеспокоил Малиновский на 7-й минуте, пробив из-за пределов штрафной в руки Градецки. Финляндия также ответила дальним ударом от Лама, который совсем немного не попал в дальний угол.

Сборной Украины было очень сложно проникнуть в штрафную финнов, поэтому подопечные Шевченко взялись штурмовать владения Градецки навесными передачами. Одна из таких в исполнении Коноплянки завершилась опасным ударом Селезнева со второго этажа, но Евгений не попал в створ ворот, как и не сумел этого сделать уже после ассиста Ярмоленко. До завершения первого тайма Малиновский, Селезнев и Ракицкий еще несколько раз пробивали с дальней дистанции, и им явно не хватало точности.

После перерыва Украина начала действовать значительно быстрее и это сразу принесло свои плоды. Сначала Ярмоленко с выгодной позиции не попал в дальнюю девятку, а затем Андрей таки организовал гол благодаря блестящей передачи а-ля Месси. На 51-й минуте вингер Динамо черпачком классно забросил мяч в штрафную финнов на свободного Малиновского, который принял сферу на грудь и пробил вторым касанием. С ударом Руслана Градецки справился, но на добивании Коноплянки в пустые ворота был бессилен. Через 12 минут Коно мог стать антигероем нашей команды, когда потерял равновесие и подарил мяч Пукки, а тот из убойной позиции не попал в ворота Пятова.

И все же Украина не сумела оставить свои ворота на замке. На 72-й минуте Похьянпало восстановил равновесие ударом головой. Форвард Байера добил мяч в сетку ворот Пятова после того, как Ракицкий, пытаясь прервать навес, попал в перекладину. К счастью для Украины, сработал джокер Шевченко. Беседин, который в середине второго тайма заменил Селезнева, на 75-й минуте откликнулся на классную передачу Ракицкого и в падении головой пробил в дальний угол.

В итоге Украина таки сумела вырвать победу и поднялась на вторую позицию в группе I. На счету команды Шевченко 11 очков, что на два меньше, чем у лидеров хорватов и на одно больше, чем у третьих исландцев. Впрочем, как хорваты, так и викинги еще имеют матч в запасе.

Отбор к ЧМ-2018, 6 тур

Финляндия - Украина - 1:2

Голы: Похьянпало, 72 - Коноплянка, 51, Беседин, 75

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ЧМ-2018 o 6 тур o Финляндия - Украина: Воскресенье 11 июня 2017 o

Финляндия

Матч окончен

1 : 2

Украина