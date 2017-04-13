Украина оказалась на втором месте в рейтинге любви к котам

В рейтинге любви к котам, который составляла социологическая компания Dalia Research, Украина заняла второе место. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт компании.

В рамках исследования были опрошены люди со всего мира, их спрашивали о том, держат ли они дома кошек. Украина попала на второе место по количеству положительных ответов, так, практически каждый второй украинец, что равняется 49%, заявил, что держит дома кошку, у 8% есть два кота, у 6% - три и более.

Социальный опрос, в ходе которого опросили 43,034 людей из 52 стран, проводили в феврале текущего года.

Первое место по количеству владельцев кошек заняла Российская Федерация, там этот показатель составил 59%. Последнее место досталось Южной Корее, где всего 9% людей держат дома котов.

Также сообщается, что жители Малайзии предпочитают держать дома трех либо более кошек, количество таких владельцев составило 17%. Кроме того, в стране есть город Кучинг, название которого переводится как "Кошачий город".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Тайване парламент запретил продавать и покупать для употребления в пищу мясо собак и котов.