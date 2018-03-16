Украина отказалась от участия в зимней Универсиаде-2019 в России

Украинские спортсмены пропустят зимнюю Универсиаду, которая пройдет в России 2-12 марта 2019 года. «На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами»,— заявил изданию «Левый берег» министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. При этом, по его словам, позиция по участию украинских боксеров в чемпионате мира, который пройдет в 2019 году в Сочи, пока не сформирована.

О том, что украинские спортсмены намерены бойкотировать все международные соревнования на территории России, стало известно 14 марта. Министерство молодежи и спорта Украины объяснило выпуск соответствующего приказа требованиями закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

До этого Игорь Жданов заявлял о бойкоте финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который пройдет 22-25 марта. Отказались ехать на соревнования в Россию и сборные Канады, США и Чехии.