Украина открывает границы с Россией и Беларусью

Кабинет министров принял решение открыть границу с Беларусью и Россией, которые ранее были закрыты из-за карантинных ограничений. Отмечается, что пока можно будет проехать только в двух пунктах пропуска.

Сегодня, 17 июня, состоялось заседание правительства, во время которого Кабинет министров принял решение открыть границу с Беларусью и Россией, которые ранее были закрыты из-за карантинных ограничений. Отмечается, что пока можно будет проехать только в двух пунктах пропуска.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на заседание Кабмина.

Так, глава МВД Арсен Аваков выступил с пояснением и заверил, что проект решения разработан на фоне послабления карантинных мер в стране.

Он подчеркнул, что пройти и проехать можно будет гражданам только в пункте "Дольск" на границе с Беларусью и только в КПП "Вильча" на границе с РФ. Подчеркивается, что точной даты открытия границ нет, подобная информация появится после опубликования на сайте Кабмина.