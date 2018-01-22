Украина отмечает День соборности: история праздника

В понедельник, 22 января, Украина отмечает государственный праздник - День соборности. В 8.00 на мосту им. Е. О. Патона состоится акция "Объедини берега Днепра живой цепью Соборности"

История праздника связана с принятием важнейшего государственного документа 99 лет назад. В январе 1918 года на бывших землях Российской империи была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор.

Фото: празднование Дня воссоединения УНР и ЗУНР в городе Калуш, 1919/ memory.gov.ua

22 января 1918 года был подписан IV универсал Украинской центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР, а ровно год спустя в Киеве на Софийской площади был провозглашён Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

Фото: Универсал Директории Украинской Народной Республики об объединении с Западноукраинской Народной Республикой, 22 января 1919/ memory.gov.ua СИМВОЛ ЕДИНОЙ УКРАИНЫ

Спустя 70 лет, в 1990-м, миллионы украинцев, взявшись за руки, впервые создали живую цепь от востока до запада страны. Она стала символом единства Украины, а традиция эта продолжается и

з года в год.

Фото: Киевляне и гости Киева принимают участие в акции "Цепь единения" к 71- й годовщине воссоединения УНР и ЗУНР, 21 января 1990/ memory.gov.ua

В 2017 году люди традиционно "соединили" два берега Днепра в Киеве. Сотни людей объединились, скрепив цвета национального флага в одно большое знамя. Несколько сотен человек с украинскими флагами взялись за руки, символизируя единство державы. Люди пели гимн Украины и разрисовывали лица в сине-желтые цвета.

Соборность. Киевляне развернули на мосту государственный флаг. Фото: Украинское фото

Кроме того, участники развернули огромные портреты деятелей прошлого - Степана Бандеры, Евгения Коновальца, а также бойцов, воюющих в зоне АТО. В Киеве на улице Сечевых Стрельцов, на стене дома No24 открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

22 января 2018 года в 8.00 на мосту им. Е. О. Патона состоится акция акция "Объедини берега Днепра живой цепью Соборности". Более двух тысяч киевлян приобщатся к символическому объединению берегов Киева и развернут 30- метровый национальный флаг на мосту.

В11.00 на Крещатике развернут самый длинный флаг Украины, который создавался в разных регионах страны в рамках Всеукраинской акции "Объединим Украину!" с августа 2017 года. Длина флага - более одного километра, а для его развертывания будет привлечено более 700 человек. Завершится акция соединением двух частей полотна из Восточной и Западной Украины в единый флаг.

Также состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому с участием руководства государства и города.

Цветы возложат к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Ко Дню Соборности в музеях и библиотеках города откроют экспозиции по истории УНР и ЗУНР, расскажут о том, какую роль они сыграли в процессе обретения Украиной независимости. Также будут организованы читательские конференции, книжные тематические выставки, фотовыставки и тому подобное.