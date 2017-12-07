Украина попала во вторую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Во время жеребьевки Украину и Россию разведут по разным группам.

Сборная Украины попала во вторую корзину дивизиона B при жеребьевке нового футбольного турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19.

Согласно формату, 55 национальных команд-участниц разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что при жеребьевке, которая пройдет 24 января в Лозанне, сборная Украины будет посеяна во второй корзине с командами Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины.

В первой корзине оказались сборные Австрии, Уэльса, России и Словакии, в третьей - Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции. Команды будут распределены на четыре группы по три в каждой.

Таким образом, украинцы на групповой стадии Лиги наций избегут встречи с командами Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, УЕФА сообщил, что сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке турнира.

Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победители групп дивизионов B, С, D выйдут в следующую лигу, последние 4 команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.

Другие дивизионы:

Лига A

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Лига C

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия.

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.

Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

По материалам: iSport.ua