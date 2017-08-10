Украина потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА представила обновленный рейтинг сборных мира. Сборная Украины опустилась на две строчки и теперь занимает 27-е место.

В лидирующей десятке также произошли изменения: первое место теперь занимает Бразилия, а Германия стала второй. Кроме того, Португалия потеряла две позиции, а Бельгия и Франция поменялись местами.

1. (2) Бразилия - 1604 очка

2. (1) Германия - 1549

3. (3) Аргентина - 1399

4. (5) Швейцария - 1329

5. (6) Польша - 1319

6. (4) Португалия - 1267

7. (7) Чили - 1250

8. (8) Колумбия - 1208

9. (10) Бельгия - 1194

10. (9) Франция - 1157

...

27. (25) Украина - 843

Украинцы занимают четвертое место в группе I отбора к чемпионату мира, имея одинаковое количество очков с Турцией - по 11. Следующий матч Украина проведет 2 сентября против турков на своем поле.

Напомним, 11 июня сборная Украины на выезде встречалась с Финляндией и одержала победу со счетом 2:1