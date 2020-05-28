Украина прошла пик COVID-19 - НАН

Вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний заявил, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил издание УНН.

"Первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался... Это касается и ежедневного количества заболевших, и летальности, и главное, что удалось предусмотреть, - пик заболеваемости, который пришелся на первую неделю мая. Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", - сказал Загородний.

Академик НАН также заявил, что при условии, если бы карантин ввели всего лишь на неделю позже, уровень заболеваемости был бы в 3 или 4 раза выше.

25 марта Кабинет министров объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины в связи с пандемией COVID-19.

Карантинные меры действуют в Украине с 12 марта. 22 апреля их продлили до 11 мая, а затем - до 22 мая, но уже в более мягком варианте. Минздрав рекомендует продлить карантин как минимум до 22 июня.

28 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения мер безопасности для нераспространения коронавируса.

С пятницы, 22 мая, Украина переходит к адаптивной модели карантина. Вместе с тем, правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Об экономических последствиях коронавируса для Украины и украинцев читайте в статье Юлии Самаевой "День песца" и материале экспертов Украинского института будущего "Прогноз убытков. Какими будут экономические потери Украины из-за пандемии коронавируса".

По материалам УНН