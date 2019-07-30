Украина проведет чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году

Всемирная федерация мини-футбола (WMF) приняла решение предоставить право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 года Киеву. Об этом сообщил президент федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов.

"Это решение - результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини - футбола", - подчеркнул Евгений Донцов.

Конкурентом Киева в получении права на проведение чемпионата мира выступал Дакар (Сенегал).

Напомним, что сборная Украины в октябре 2019 года примет участие в чемпионате мира в Перте (Австралия).

В августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу, победителем которого стала сборная Чехии.

Sport.ua